«Правильно смоделировать ситуацию». Учебную эвакуацию провели в могилёвской школе: сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация срабатывает внезапно, и о проведении учебной тревоги заранее никто не знает. Так, в одной из могилевских школ сработка произошла во время перемены. Учителя оперативно собрали классы и организованно вывели детей на улицу. На полную эвакуацию потребовалось всего 2,5 минуты. Сотрудники МЧС поставили педагогам и ученикам оценку «отлично».

Новости Беларуси. В Беларуси началась проверка готовности школ к действиям в случае чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, очередные учения прошли в одной из средних школ Могилева.

Дмитрий Голубев, начальник Могилевского городского отдела МЧС:

Мы научили, в первую очередь, взрослых правильно действовать, во вторую очередь, детей правильно себя вести. И сегодня мы проводим такие тренировки во всех школах города.

Мы дадим вводную, что загорелся компьютер, которого нет. Им нужно будет правильно смоделировать ситуацию, организовать эвакуацию, оповещение. И мы должны убедиться, что они действуют тоже правильно и спасли всех.

Пожарной безопасности в школах уделяется большое внимание. Действия при тревоге отрабатываются до автоматизма. Такие тренировки по эвакуации проводятся несколько раз за учебный год.