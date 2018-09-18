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«Правильно смоделировать ситуацию». Учебную эвакуацию провели в могилёвской школе: сработала пожарная сигнализация

18 сентября 2018 07:25
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Новости Беларуси. В Беларуси началась проверка готовности школ к действиям в случае чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, очередные учения прошли в одной из средних школ Могилева.

Пожарная сигнализация срабатывает внезапно, и о проведении учебной тревоги заранее никто не знает. Так, в одной из могилевских школ сработка произошла во время перемены. Учителя оперативно собрали классы и организованно вывели детей на улицу. На полную эвакуацию потребовалось всего 2,5 минуты. Сотрудники МЧС поставили педагогам и ученикам оценку «отлично».

«Правильно смоделировать ситуацию». Учебную эвакуацию провели в могилёвской школе: сработала пожарная сигнализация-1

Дмитрий Голубев, начальник Могилевского городского отдела МЧС:
Мы научили, в первую очередь, взрослых правильно действовать, во вторую очередь, детей правильно себя вести. И сегодня мы проводим такие тренировки во всех школах города.

Мы дадим вводную, что загорелся компьютер, которого нет. Им нужно будет правильно смоделировать ситуацию, организовать эвакуацию, оповещение. И мы должны убедиться, что они действуют тоже правильно и спасли всех.

Пожарной безопасности в школах уделяется большое внимание. Действия при тревоге отрабатываются до автоматизма. Такие тренировки по эвакуации проводятся несколько раз за учебный год.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Голубев # Фотофакт

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