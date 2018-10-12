Мужчина угрожал взорвать Гомель, если к нему не пришлют «скорую»

Новости Беларуси. Вечером 11 октября мужчина позвонил в скорую и потребовал машину, угрожая в противном случае взорвать весь Гомель.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, звонивший заплетался в словах и требовал медицинский автомобиль. Медики немедленно уведомили милиционеров об угрозах неизвестного.

Вскоре личность звонившего была установлена, и правоохранители выбыли по месту его жительства. Выяснилось, что 31-летний житель агрогородка Красное ездил на заработки в РФ, а по возвращении принялся за употребление алкоголя. На 10 сутки отдыха мужчина позвонил в скорую.

В настоящее время гражданин задержан. В дальнейшем ему предстоит объяснить свой поступок.

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