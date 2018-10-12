Нетрезвый бесправник на Kia без дверей ездил по ночному Минску

Новости Беларуси. 12 октября около двух ночи в Минске сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал на Kia без дверей.
Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний гражданин управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения (0,79 промилле) и не имея права управления ТС.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На нарушителя составлены административные протоколы. Машина доставлена на охраняемую стоянку. У Kia отсутствуют передние двери, стёкла, бамперы и задние фонари.
Осенью 2018 года в Минске произошло тройное ДТП.
В аварии никто не пострадал – подробности здесь.