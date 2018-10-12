Нетрезвый бесправник на Kia без дверей ездил по ночному Минску

Новости Беларуси. 12 октября около двух ночи в Минске сотрудники ДПС задержали водителя, который ехал на Kia без дверей.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 22-летний гражданин управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения (0,79 промилле) и не имея права управления ТС.