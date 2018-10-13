В Гомельском районе мужчина строил гараж и выкопал советскую авиабомбу

Новости Беларуси. Днём 10 октября житель деревни Костюковка Гомельского района сообщил правоохранителям об обнаружении авиационной бомбы.

По информации УВД Гомельского облисполкома, мужчина занимается строительством гаража. Поскольку экскаватор гражданин заказать не смог, он самостоятельно взялся копать землю.

На метровой глубине лопата задела что-то металлическое. Мужчина подумал, что ударил по железной трубе. Однако после обкапывания стало ясно, что в земле лежит бомба. Сельчанин решил не рисковать и вызвал милиционеров.

Прибывшая саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 посчитала находку очень опасной. Гражданин выкопал советскую авиабомбу «ФАБ-100», которая производилась в 1930-ых. Отмечается, что боеприпас был с взрывателем, и если бы на бомбу наткнулся ковш экскаватора, то мог бы случиться взрыв.

Бомба была извлечена, доставлена на полигон и уничтожена.

Осенью 2018 года житель Дубровенского района обнаружил в Днепре немецкую бомбу.