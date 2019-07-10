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Почти в десять раз выше нормы. Сотрудник ГАИ задержал пьяного водителя

10 июля 2019 13:08
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Новости Беларуси. 9 июля в Гродно на улице Вишневецкой сотрудник ГАИ задержал водителя с почти десятикратным превышением нормы содержания алкоголя в крови.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, милиционер находился в отпуске и ехал домой. В какой-то момент он увидел автофургон, водитель которого пытался развернуться задним ходом. В итоге Mercedes задел стоявший рядом автомобиль Suzuki.

Правоохранитель подошёл к водителю и сразу понял, что гражданин пьян. Сотрудник ГАИ вынул ключ зажигания из замка и позвонил в свою оперативно-дежурную службу.

Позже выяснилось, что водитель употреблял в машине водку и пиво. Через какое-то время ему захотелось перепарковать транспортное средство.

Весной 2019 года в Гродно очевидец сообщил о нетрезвом гражданине за рулём микроавтобуса.

Обидевшийся водитель протаранил машину позвонившего в милицию мужчины – здесь подробности.

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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