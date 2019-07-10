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В Минске женщина облила историческое здание маслом. Она разыскивается

10 июля 2019 12:24
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Новости Беларуси. В Минске разыскивается женщина, которая 13 мая примерно в девять вечера повредила здание на улице Зыбицкой.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, строение, которое признано историко-культурной ценностью, было облито жидкостью, похожей на растительное масло.

В Минске женщина облила историческое здание маслом. Она разыскивается-1

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160-165 сантиметров, плотного телосложения, светлые волосы. На женщине была тёмная одежда и очки в чёрной оправе.

Если вы что-либо знаете о женщине на фото, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 883-91-10, 288-02-02 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

# Хулиганство # происшествия # Видеофакт

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