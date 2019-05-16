Под Гродно водитель микроавтобуса из мести протаранил легковушку

На автодороге Гродно – Сопоцкин водитель легковушки заметил странную езду микроавтобуса Volkswagen, который вилял, а также непредсказуемо ускорялся и тормозил. Водитель подъехал ближе, убедился, что за рулём микроавтобуса нетрезвый гражданин, после чего известил об этом правоохранителей.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 57-летний горожанин поссорился с женой, употребил водку и отправился на дачу в деревню Ратичи.

Водитель микроавтобуса догадался о случившемся. Он развернулся и поехал в обратном направлении, а затем вернулся и намеренно врезался в легковушку, водитель которой позвонил по номеру «102». Как пояснил мужчина сотрудникам ГАИ, он сделал это из мести.

Анализ показал, что содержание алкоголя в крови задержанного в три раза превышало норму.

Ранее мы сообщали, что в Гродно очевидцы помогли задержать двух сильно пьяных водителей.