Под Гродно водитель микроавтобуса из мести протаранил легковушку

Новости Беларуси. Вечером 15 мая в Гродненском районе пьяный водитель намеренно врезался в другую машину.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 57-летний горожанин поссорился с женой, употребил водку и отправился на дачу в деревню Ратичи.
На автодороге Гродно – Сопоцкин водитель легковушки заметил странную езду микроавтобуса Volkswagen, который вилял, а также непредсказуемо ускорялся и тормозил. Водитель подъехал ближе, убедился, что за рулём микроавтобуса нетрезвый гражданин, после чего известил об этом правоохранителей.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель микроавтобуса догадался о случившемся. Он развернулся и поехал в обратном направлении, а затем вернулся и намеренно врезался в легковушку, водитель которой позвонил по номеру «102». Как пояснил мужчина сотрудникам ГАИ, он сделал это из мести.
Анализ показал, что содержание алкоголя в крови задержанного в три раза превышало норму.
Ранее мы сообщали, что в Гродно очевидцы помогли задержать двух сильно пьяных водителей.
Содержание алкоголя в крови одного из них превышало норму в 8 раз – подробности здесь.