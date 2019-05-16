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Под Гродно водитель микроавтобуса из мести протаранил легковушку

16 мая 2019 13:40
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Новости Беларуси. Вечером 15 мая в Гродненском районе пьяный водитель намеренно врезался в другую машину.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 57-летний горожанин поссорился с женой, употребил водку и отправился на дачу в деревню Ратичи.  

На автодороге Гродно – Сопоцкин водитель легковушки заметил странную езду микроавтобуса Volkswagen, который вилял, а также непредсказуемо ускорялся и тормозил. Водитель подъехал ближе, убедился, что за рулём микроавтобуса нетрезвый гражданин, после чего известил об этом правоохранителей.  

Под Гродно водитель микроавтобуса из мести протаранил легковушку-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Водитель микроавтобуса догадался о случившемся. Он развернулся и поехал в обратном направлении, а затем вернулся и намеренно врезался в легковушку, водитель которой позвонил по номеру «102». Как пояснил мужчина сотрудникам ГАИ, он сделал это из мести.  

Анализ показал, что содержание алкоголя в крови задержанного в три раза превышало норму.  

Ранее мы сообщали, что в Гродно очевидцы помогли задержать двух сильно пьяных водителей.  

Содержание алкоголя в крови одного из них превышало норму в 8 раз – подробности здесь.  

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия

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