Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ранее на официальном сайте Витебской епархии верующих предупреждали, что в Витебской области действует мошенник Георгий Крот. Мужчина представлялся священником, просил деньги на строительство храма и предлагал проведение церковных обрядов за денежное вознаграждение.

Новости Беларуси. В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот, который подозревается в мошенничестве, краже и распространении порнографии.

Правоохранители выяснили, что это 33-летний уроженец Могилёвской области, который до 2012 года работал кочегаром. Позже мужчина сделал себе поддельные документы и представлялся православным священнослужителем.

Гражданин опубликовал объявления о сборе средств на строительство храма в соцсетях, там же предлагал свои услуги по проведению обрядов. Незаконно полученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

В ходе проверки стало известно, что на одной из личных страниц фигурант разместил порнографию гомосексуального характера, доступную для свободного просмотра и скачивания. Также выяснилось, что мужчина похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг из квартиры в Оршанском районе, где временно снимал жильё.