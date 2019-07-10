Прямой эфир

В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот

10 июля 2019 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот, который подозревается в мошенничестве, краже и распространении порнографии.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, ранее на официальном сайте Витебской епархии верующих предупреждали, что в Витебской области действует мошенник Георгий Крот. Мужчина представлялся священником, просил деньги на строительство храма и предлагал проведение церковных обрядов за денежное вознаграждение.

В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

Правоохранители выяснили, что это 33-летний уроженец Могилёвской области, который до 2012 года работал кочегаром. Позже мужчина сделал себе поддельные документы и представлялся православным священнослужителем.

Гражданин опубликовал объявления о сборе средств на строительство храма в соцсетях, там же предлагал свои услуги по проведению обрядов. Незаконно полученные деньги мужчина тратил на личные нужды.

В ходе проверки стало известно, что на одной из личных страниц фигурант разместил порнографию гомосексуального характера, доступную для свободного просмотра и скачивания. Также выяснилось, что мужчина похитил одежду, бытовую технику, 6 икон и 8 церковных книг из квартиры в Оршанском районе, где временно снимал жильё.

В Витебске задержан лжесвященник Георгий Крот-4

Фото: УВД Витебского облисполкома

Лжесвященник задержан, у него изъяты поддельные удостоверение и документы. Продолжается документирование преступной деятельности подозреваемого. Проверяется причастность мужчины к совершению развратных действий в отношении несовершеннолетних.

# Мошенничество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лельчицах мужчина с пистолетом и в маске пытался ограбить магазин
10 июля 2019 09:10

В Лельчицах мужчина с пистолетом и в маске пытался ограбить магазин

В Бресте водитель на Volkswagen врезался в троллейбус и погиб
10 июля 2019 07:48

В Бресте водитель на Volkswagen врезался в троллейбус и погиб

На пожаре в Миорском районе погибла дочь хозяйки дома
10 июля 2019 06:30

На пожаре в Миорском районе погибла дочь хозяйки дома