В Лельчицах мужчина с пистолетом и в маске пытался ограбить магазин

Как сообщает Следственный комитет, нетрезвый 22-летний житель Гомельской области пришёл в один из лельчицких магазинов и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрал четыре бутылки алкоголя.

Новости Беларуси. Вечером 9 июля в Лельчицах мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой хотел ограбить магазин.

Когда продавщица заметила, что оружие ненастоящее, она предупредила мужчину, что если он не прекратит противоправные действия, то она вызовет милиционеров. Гражданин сбежал, прихватив с собой две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью 22,5 рубля.

Отмечается, что в это время возле магазина «дежурил» напарник мужчины, который следил, чтобы никто не заходил в торговое заведение.