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В Лельчицах мужчина с пистолетом и в маске пытался ограбить магазин

10 июля 2019 09:10
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Новости Беларуси. Вечером 9 июля в Лельчицах мужчина в маске и с пистолетом-зажигалкой хотел ограбить магазин.

Как сообщает Следственный комитет, нетрезвый 22-летний житель Гомельской области пришёл в один из лельчицких магазинов и, угрожая похожим на пистолет предметом, забрал четыре бутылки алкоголя.

В Лельчицах мужчина с пистолетом и в маске пытался ограбить магазин-1

Фото: Следственный комитет

Когда продавщица заметила, что оружие ненастоящее, она предупредила мужчину, что если он не прекратит противоправные действия, то она вызовет милиционеров. Гражданин сбежал, прихватив с собой две бутылки водки и две бутылки пива общей стоимостью 22,5 рубля.

Отмечается, что в это время возле магазина «дежурил» напарник мужчины, который следил, чтобы никто не заходил в торговое заведение.

В Лельчицах мужчина с пистолетом и в маске пытался ограбить магазин-4

Фото: Следственный комитет

Подозреваемые были задержаны в одном из дворов неподалёку от магазина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Весной 2019 года в Минске двое мужчин со страйкбольным автоматом ворвались в квартиру и требовали у семьи деньги. 

В милицию обратился услышавший крики сосед – подробности здесь.

# Нападение # происшествия

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