Почти 550 килограммов героина пытались перевезти в Европу под видом белорусской мебели

Новости Беларуси. МВД обнародовали подробности задержания самой крупной партии героина в нашей стране. Почти 550 килограммов наркотиков изъяли у четырёх участников организованной группы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость партии превышает 50 миллионов евро. Для контрабанды преступники использовали так называемый Северный маршрут, проходящий через ряд стран СНГ. В Беларуси был организован перевалочный пункт. Наркотики задержанные прятали в тайнике склада, который арендовали.

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД:

Поставки наркотического средства в нашу страну фигуранты осуществляли под прикрытием коммерческой деятельности, и дальнейшая транспортировка в страны Евросоюза должны была проходить под видом белорусской мебели. Главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета республики в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3, ст.328. Обвиняемые заключены под стражу.

Учитывая географическое положение страны, транснациональными преступными группировками предпринимаются попытки использовать ее территорию для транзита героина из Афганистана в страны Западной Европы.