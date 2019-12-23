В Гродно двое парней подозреваются в компьютерном саботаже

Новости Беларуси. В Гродно расследуется уголовное дело в отношении парней, которые из интереса проверяли уязвимость сайтов.

Как сообщает УСК по Гродненской области, 15 сентября молодые люди при помощи DoS-атаки заблокировали доступ к информации на сайте одного из ТЦ Гродно.

Фигуранты использовали специальное программное обеспечение и компьютеры, чтобы с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года совершать аналогичные DoS-атаки на сайты. Проверяются сведения о преступных действиях юношей в отношении более 20 интернет-ресурсов.

Подозреваемые в компьютерном саботаже парни сказали, что они хотели проверить свои способности и навыки, а также найти уязвимости сайтов. Кроме того, один из фигурантов пытался таким образом заработать, размещая объявления о возможности совершения DoS-атак за деньги.

У молодых людей изъяты мобильники и компьютерная техника, по которым будут проведены исследования. Отмечается, что фигуранты обучаются в вузах по специальностям, связанным с информационными технологиями.

Осенью 2019 года неизвестные рассылали электронные сообщения с вредоносным ПО белорусским компаниям.