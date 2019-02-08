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«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца

08 февраля 2019 17:11
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Новости Беларуси. Шокирующая история 8 февраля произошла в Минске. Около дома на проспекте Рокоссовского нашли тело младенца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-1

СМИ сообщают, что на шее ребенка была удавка. По словам жителей – ребенка выбросили с 11 этажа. Возбуждено уголовное дело. Следователи не спешат делиться подробностями ужасного происшествия. Корреспондент Виктория Ходосок пообщалась с жильцами столичной двенадцатиэтажки, около которой все и случилось.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-4

Виктория Ходосок, СТВ:
Сообщение в милицию поступило в 11:20. Возле дома на проспекте Рокоссовского обнаружен труп маленького ребенка с удавкой на шее. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-7

Валентина Михайловна от увиденного сегодня едва может связать два слова. В полдень вышла из дома в магазин. А после в нескольких метрах увидела шокирующую картину: скорая, милиция и молодая девушка в одном халате, а на ее руках – окровавленный мертвый малыш.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-10

Валентина:
Я не слышала, что говорила. Я только услышала: «Покажите, где вы его нашли». И вот она поворачивается, и пошла с этим ребенком туда, показать. Смотрю – думаю: что ж такое? Не берет его никто, помощи никакой не оказывает. Как-то странно. Какой-то страшный сон. Фу… все, не хочу вспоминать.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-13

Жильцы столичной двенадцатиэтажки вокруг жуткой истории строят только догадки, обсуждая произошедшее в узком кругу около своих подъездов и на балконах квартир.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-16

По их версии ребенка выбросили с 11 этажа. И он был совсем маленьким – примерно месяцев двух.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-19

Что творится внутри каждой семьи – это страшное дело. Согласитесь, это страшное дело…

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-22

Я считаю, это семьи какие-то… Вы знаете, даже не могу вам объяснить. Наверное, те, которые пьют.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-25

Каких-либо подробностей следователи пока не сообщают. Место происшествия оцепили лентой. В подъезд пропускают только жильцов, посторонним вход запрещен.

Официальный представитель СК Беларуси: «Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УГ “Убийство”»

А санкция статьи предусматривает лишение свободы вплоть до 25 лет, пожизненное заключение или самую высшую меру наказания.

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца-28

# Гибель детей # происшествия # Виктория Ходосок # Фотофакт

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