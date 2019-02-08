«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца

Новости Беларуси. Шокирующая история 8 февраля произошла в Минске. Около дома на проспекте Рокоссовского нашли тело младенца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ сообщают, что на шее ребенка была удавка. По словам жителей – ребенка выбросили с 11 этажа. Возбуждено уголовное дело. Следователи не спешат делиться подробностями ужасного происшествия. Корреспондент Виктория Ходосок пообщалась с жильцами столичной двенадцатиэтажки, около которой все и случилось.

Виктория Ходосок, СТВ:

Сообщение в милицию поступило в 11:20. Возле дома на проспекте Рокоссовского обнаружен труп маленького ребенка с удавкой на шее. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

Валентина Михайловна от увиденного сегодня едва может связать два слова. В полдень вышла из дома в магазин. А после в нескольких метрах увидела шокирующую картину: скорая, милиция и молодая девушка в одном халате, а на ее руках – окровавленный мертвый малыш.

Валентина:

Я не слышала, что говорила. Я только услышала: «Покажите, где вы его нашли». И вот она поворачивается, и пошла с этим ребенком туда, показать. Смотрю – думаю: что ж такое? Не берет его никто, помощи никакой не оказывает. Как-то странно. Какой-то страшный сон. Фу… все, не хочу вспоминать.

Жильцы столичной двенадцатиэтажки вокруг жуткой истории строят только догадки, обсуждая произошедшее в узком кругу около своих подъездов и на балконах квартир.

По их версии ребенка выбросили с 11 этажа. И он был совсем маленьким – примерно месяцев двух.

Что творится внутри каждой семьи – это страшное дело. Согласитесь, это страшное дело…

Я считаю, это семьи какие-то… Вы знаете, даже не могу вам объяснить. Наверное, те, которые пьют.