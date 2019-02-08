Прямой эфир

Рабочий погиб в Фаниполе во время укладки канализационных труб

08 февраля 2019 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Фаниполе при проведении работ по укладке канализационных труб до жилых домов произошел обвал земли в котловане. В результате один из рабочих оказался под 5-метровым слоем грунта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Рабочий погиб в Фаниполе во время укладки канализационных труб-1

На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Спасатели использовали специальный радар-детектор для определения глубины, на которой находился мужчина.

Рабочий погиб в Фаниполе во время укладки канализационных труб-4

На операцию по освобождению понадобилось около четырех часов. Тем не менее, спасти мужчину не удалось. По предварительной информации, погибший – 31-летний житель Березовского района Брестской области.

Рабочий погиб в Фаниполе во время укладки канализационных труб-7

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Рабочий погиб в Фаниполе во время укладки канализационных труб-10

Рабочий погиб в Фаниполе во время укладки канализационных труб-12

# Гибель рабочего # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца
08 февраля 2019 17:11

«Какой-то страшный сон»: что говорят жильцы дома в Минске, возле которого нашли мёртвого младенца

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак
08 февраля 2019 16:51

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак

При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека
08 февраля 2019 14:09

При лобовом столкновении BMW и Hyundai пострадали три человека