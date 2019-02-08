Рабочий погиб в Фаниполе во время укладки канализационных труб

Новости Беларуси. В Фаниполе при проведении работ по укладке канализационных труб до жилых домов произошел обвал земли в котловане. В результате один из рабочих оказался под 5-метровым слоем грунта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На место происшествия приехали бригада скорой помощи и сотрудники МЧС. Спасатели использовали специальный радар-детектор для определения глубины, на которой находился мужчина.

На операцию по освобождению понадобилось около четырех часов. Тем не менее, спасти мужчину не удалось. По предварительной информации, погибший – 31-летний житель Березовского района Брестской области.