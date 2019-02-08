По факту шокирующего убийства младенца в Минске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту убийства маленького ребёнка в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 февраля возле дома на проспекте Рокоссовского обнаружено тело младенца с признаками насильственной смерти. Звонок в милицию поступил в 11.20. На вид ребёнку около двух месяцев.

После сообщения на место прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.