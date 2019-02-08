По факту шокирующего убийства младенца в Минске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту убийства маленького ребёнка в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уголовное дело возбудили по факту убийства маленького ребёнка в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 февраля возле дома на проспекте Рокоссовского обнаружено тело младенца с признаками насильственной смерти. Звонок в милицию поступил в 11.20. На вид ребёнку около двух месяцев.
После сообщения на место прибыла следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Управлением Следственного комитета по городу Минску по факту обнаружения тела ребенка с признаками насильственной смерти возле дома по проспекту Рокоссовского возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 УГ «Убийство».
Что творится внутри каждой семьи – это страшное дело.
Ну это семьи наверное, которые занимаются этим делом, пьют.
Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или самую высшую меру наказания.