Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе: комментарий УВД
Новости Беларуси. В Калинковичском районе по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве водителя такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Калинковичах горело такси, тело водителя было обнаружено в близлежащей деревне
19 января рано утром в милицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве горит машина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока тушили пожар, сотрудники милиции пытались созвониться с водителем, однако тот на связь не выходил. Начались поиски. Вскоре тело водителя обнаружили в соседней деревне.
Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Калинковичского РОВД был установлен подозреваемый в совершении данных злодеяний. Это местный житель – житель города Калинковичи – 1993 года рождения, ранее не судимый, нигде не работающий. Он имеет административное наказание за совершения ряда правонарушений.
Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.