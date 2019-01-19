Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе: комментарий УВД

Новости Беларуси. В Калинковичском районе по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве водителя такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калинковичах горело такси, тело водителя было обнаружено в близлежащей деревне

19 января рано утром в милицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве горит машина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока тушили пожар, сотрудники милиции пытались созвониться с водителем, однако тот на связь не выходил. Начались поиски. Вскоре тело водителя обнаружили в соседней деревне.