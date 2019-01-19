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Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе: комментарий УВД

19 января 2019 14:12
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Новости Беларуси. В Калинковичском районе по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве водителя такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калинковичах горело такси, тело водителя было обнаружено в близлежащей деревне

19 января рано утром в милицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве горит машина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пока тушили пожар, сотрудники милиции пытались созвониться с водителем, однако тот на связь не выходил. Начались поиски. Вскоре тело водителя обнаружили в соседней деревне.

Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе: комментарий УВД-1

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Калинковичского РОВД был установлен подозреваемый в совершении данных злодеяний. Это местный житель – житель города Калинковичи – 1993 года рождения, ранее не судимый, нигде не работающий. Он имеет административное наказание за совершения ряда правонарушений.

Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Калинковичском районе: комментарий УВД-4

Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

# Убийство # происшествия # Виталий Пристромов # Фотофакт

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