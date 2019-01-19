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В Несвижском районе Renault насмерть сбил 59-летнего пешехода

19 января 2019 13:29
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Новости Беларуси. 18 января около семи вечера в деревне Ужанка Несвижского района произошёл смертельный наезд на пешехода.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 25-летняя жительница Несвижа ехала на Renault Sandero по улице Шоссейной. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 59-летнего местного жителя.  

В Несвижском районе Renault насмерть сбил 59-летнего пешехода-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

Пешеход с закрытой ЧМТ и переломами был доставлен в реанимацию. На следующий день в полдевятого утра пациент скончался.  

Упоминается, что гражданин был обозначен фликерами.  

За сутки в Минской области имели место ещё три аварии.  

В Несвижском районе Renault насмерть сбил 59-летнего пешехода-4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

В Молодечненском районе Volkswagen Golf наехал на 78-летнюю местную жительницу, которая после оказания медпомощи была отпущена домой. В Борисове Mitsubishi Carisma сбил 74-летнюю борисовчанку, она в реанимации. В Воложинском районе Renault врезался в BMW, водитель которого поправлял передний номерной знак своего автомобиля. Гражданину была оказана медпомощь, после чего он был отпущен.  

На неделе в Минске произошло 172 ДТП за сутки.  

Пострадала девушка – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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