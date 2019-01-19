В Несвижском районе Renault насмерть сбил 59-летнего пешехода

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 25-летняя жительница Несвижа ехала на Renault Sandero по улице Шоссейной. На нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил 59-летнего местного жителя.

Новости Беларуси. 18 января около семи вечера в деревне Ужанка Несвижского района произошёл смертельный наезд на пешехода.

Пешеход с закрытой ЧМТ и переломами был доставлен в реанимацию. На следующий день в полдевятого утра пациент скончался.

Упоминается, что гражданин был обозначен фликерами.

За сутки в Минской области имели место ещё три аварии.