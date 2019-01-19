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В Калинковичах горело такси, тело водителя было обнаружено в близлежащей деревне

19 января 2019 11:29
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Новости Беларуси. 19 января около восьми утра правоохранителям стало известно о горящем в Калинковичах автомобиле такси.  

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, машина находилась в лесном массиве в конце ул. Лесной. Одновременно с тушением автомобиля предпринимались попытки связаться с водителем, но мужчина не отвечал.  

В Калинковичах горело такси, тело водителя было обнаружено в близлежащей деревне-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома  

Тело водителя было обнаружено в деревне Гулевичи. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний ранее не судимый, но несколько раз привлекавшийся к административной ответственности безработный житель Калинковичей.  

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и детали случившегося.  

В начале 2019 года в Гомеле за убийство таксиста 35-летней давности был осуждён мужчина. 

Гражданину было назначено 15 лет лишения свободы – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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