В Калинковичах горело такси, тело водителя было обнаружено в близлежащей деревне

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, машина находилась в лесном массиве в конце ул. Лесной. Одновременно с тушением автомобиля предпринимались попытки связаться с водителем, но мужчина не отвечал.

Новости Беларуси. 19 января около восьми утра правоохранителям стало известно о горящем в Калинковичах автомобиле такси.

Тело водителя было обнаружено в деревне Гулевичи. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний ранее не судимый, но несколько раз привлекавшийся к административной ответственности безработный житель Калинковичей.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняются причины и детали случившегося.

В начале 2019 года в Гомеле за убийство таксиста 35-летней давности был осуждён мужчина.