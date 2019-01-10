Не скучала на пенсии: в Добрушском районе задержали пенсионерку, которая обворовывала дачи, отжимая двери и сбивая замки

Новости Беларуси. Седина в голову. В Гомельской области задержали бабушку-рецидивистку. Женщина не скучала на пенсии, а коротала время обворовывая местные деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На дело шла отчаянно, отжимая двери и сбивая замки. Задержали вора морозной ночью, как говорится, с поличным. На украденном велосипеде она везла сумку с массой чужого добра из дачных домиков.





Александр Добриян, СТВ:

Два тридцать ночи, на улице минус десять и сильнейший снегопад. На трассе – одинокий велосипедист. Милиционеры принимают решение остановиться и узнать не нужна ли помощь.

Этому велосипедисту помощь от милиции уж точно была не нужна. Но в итоге его все-таки подвезли и устроили теплый прием.

Олег Гончаров, оперативный уполномоченный Добрушского РОВД:

Подъехали. Это шла женщина. На велосипеде пять сумок. На просьбу представиться она отказала. Знали мы ее уже давно. Поэтому спросили откуда вещи. Отказалась пояснять. Предложили проследовать в Добрушский РОВД для установления происхождения вещей.

Даже в теплой камере райотдела милиции женщина не созналась в содеянном. Однако, в сумках были явно не колядные угощения. Милиционерам не составило труда найти место преступления. Следы на снегу привели в ближайший садовый кооператив.

Александр Добриян:

Бабушка с велосипедом оказалась вором-рецидивистом. Ее личность хорошо известна правоохранителям. За четверть века на ее счету – 10 судимостей. Все за дачные кражи. На дело женщина шла со знанием тонкостей воровской профессии: вскрывала дачи, отжимая двери и сбивая замки фомкой как заправский медвежатник.

В ту ночь бабушка вскрыла два дома, баню и хозпостройки. Помешать ей было некому: ни одной живой души. Александр Усевич и Виктор Дудко из соседнего кооператива считают, что они залог безопасности своих дач. Зимуют и охраняют: на улицах постоянно свежие следы – сюда воры не пойдут. Но так было не всегда.

Александр Усевич, дачник:

У меня хату ломали три раза, вот эту, а ничего не унесли. Открыли, залезли через окно. Ну залезли, полазили, а всё на месте.