По Лельчицам неделю бродила рысь. Животное поймали и отправили в зоопарк

Новости Беларуси. 5 февраля милиционерам стало известно, что во дворе одного из частных домов в Лельчицах находится рысь.

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, о бродящей в Лельчицах рыси местные жители сообщали около недели. В том числе из-за пропажи домашней птицы.

В этот раз рысь скрыться не успела. Прибывшие на вызов сотрудники милиции и МЧС, а также работники коммунального хозяйства смогли поймать животное. Зверь агрессии не проявлял.

После поимки млекопитающее отдали Октябрьскому зоопарку.

Весной 2018 года в соцсетях были популярны ссорящиеся человеческими голосами рыси.