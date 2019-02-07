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По Лельчицам неделю бродила рысь. Животное поймали и отправили в зоопарк

07 февраля 2019 07:06
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Новости Беларуси. 5 февраля милиционерам стало известно, что во дворе одного из частных домов в Лельчицах находится рысь.  

По сведениям УВД Гомельского облисполкома, о бродящей в Лельчицах рыси местные жители сообщали около недели. В том числе из-за пропажи домашней птицы.  

В этот раз рысь скрыться не успела. Прибывшие на вызов сотрудники милиции и МЧС, а также работники коммунального хозяйства смогли поймать животное. Зверь агрессии не проявлял.  

После поимки млекопитающее отдали Октябрьскому зоопарку.  

Весной 2018 года в соцсетях были популярны ссорящиеся человеческими голосами рыси.  

Видео конфликта животных набрало более 8 миллионов просмотров – здесь подробнее.  

# Дикие животные # происшествия

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