В Молодечненском районе неизвестные организовали спиртзавод прямо посреди леса

Новости Беларуси. Мини-завод по производству суррогата нашли правоохранители в глубине леса на границе Молодечно и Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Информация о самогоноварении вблизи деревни Лозовец поступила от местных жителей. Во время проверки был обнаружен нелегальный спиртзавод и 350 литров браги. Схема привычная: отходы выливали прямо на землю.

Сотрудники РОВД попытались выждать хозяев бизнеса, но попытка не увенчалась успехом. Оборудование демонтировано. Устанавливают лиц, причастных к изготовлению самогонного аппарата.