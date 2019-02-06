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В Молодечненском районе неизвестные организовали спиртзавод прямо посреди леса

06 февраля 2019 20:10
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Новости Беларуси. Мини-завод по производству суррогата нашли правоохранители в глубине леса на границе Молодечно и Вилейки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Молодечненском районе неизвестные организовали спиртзавод прямо посреди леса-1

Информация о самогоноварении вблизи деревни Лозовец поступила от местных жителей. Во время проверки был обнаружен нелегальный спиртзавод и 350 литров браги. Схема привычная: отходы выливали прямо на землю.

В Молодечненском районе неизвестные организовали спиртзавод прямо посреди леса-4

Сотрудники РОВД попытались выждать хозяев бизнеса, но попытка не увенчалась успехом. Оборудование демонтировано. Устанавливают лиц, причастных к изготовлению самогонного аппарата.

В Молодечненском районе неизвестные организовали спиртзавод прямо посреди леса-7

Напоминаем, производство самогона предполагает штраф в размере 127 рублей.

# Алкоголь # происшествия # Фотофакт

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