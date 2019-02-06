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В Минске ночью загорелся автомобиль. Повреждены ещё два

06 февраля 2019 19:41
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Новости Беларуси. Ночью на улице Асаналиева горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ночью загорелся автомобиль. Повреждены ещё два-1

Происшествие произошло в половину четвертого. В результате у легковушки повреждены моторный отсек и остекление. Зацепило пламя и две соседние машины. Прибывшие на место спасатели, быстро ликвидировали пожар. Пострадавши нет.

В Минске ночью загорелся автомобиль. Повреждены ещё два-4

Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки.

# ДТП # происшествия # Фотофакт

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