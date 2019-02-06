В Минске ночью загорелся автомобиль. Повреждены ещё два

Новости Беларуси. Ночью на улице Асаналиева горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Происшествие произошло в половину четвертого. В результате у легковушки повреждены моторный отсек и остекление. Зацепило пламя и две соседние машины. Прибывшие на место спасатели, быстро ликвидировали пожар. Пострадавши нет.