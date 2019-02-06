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Сообщение о минировании здания в Мозыре оказалось ложным

06 февраля 2019 13:12
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Новости Беларуси. В милицию поступило сообщение о минировании здания в Мозыре.

По информации УВД Гомельского облисполкома, оно было получено утром шестого февраля.

Было сообщено о минировании здания по улице Ленинской, 64 в городе Мозыре, в котором располагается Мозырский межрайонный комитет государственного контроля. В этом же здаии находятся общежитие, магазин, помещения КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» и отделение Госавтоинспекции Мозырского РОВД.

Сообщение о минировании здания в Мозыре оказалось ложным-1

Фото: УВД Гомельского облисполкома

На месте происшествия работали сотрудники милиции, Следственного комитета, МЧС и других ведомств. Для обследования здания прибыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 МВД Республики Беларусь.

Из здания были эвакуированы 83 человека, а также был эвакуирован корпус УО «Мозырский государственный областной лицей» – 241 учащийся и 7 учителей. Здание лицей находится поблизости.

Взрывные устройства не были обнаружены. Устанавливается личность автора сообщения.

Накануне в Минске было получено сообщение о минировании здания по улице Ленина (читать далее).  

# Лжеминирование # происшествия

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