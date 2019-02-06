Сообщение о минировании здания в Мозыре оказалось ложным

Новости Беларуси. В милицию поступило сообщение о минировании здания в Мозыре.

По информации УВД Гомельского облисполкома, оно было получено утром шестого февраля.

Было сообщено о минировании здания по улице Ленинской, 64 в городе Мозыре, в котором располагается Мозырский межрайонный комитет государственного контроля. В этом же здаии находятся общежитие, магазин, помещения КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» и отделение Госавтоинспекции Мозырского РОВД.