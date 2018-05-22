Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами

Новости Канады. Канадец Эд Трист стал свидетелем редкого случая. Недалеко от Онтарио мужчина с семьей встретил двух диких рысей на дороге, когда ехал на рыбалку.

По информации CBC, очевидец рассказал, что в этом районе много рысей. Однако эти кошки боятся людей и почти мгновенно исчезают.

На видео животные кричат друг на друга человеческим голосом.

Мужчина остановился примерно в девяти метрах от рысей и наблюдал за поведением животных около десяти минут.

Эд Трист, очевидец:

Им даже было все равно, что мы были там.