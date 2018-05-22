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Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами

22 мая 2018 14:23
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Новости Канады. Канадец Эд Трист стал свидетелем редкого случая. Недалеко от Онтарио мужчина с семьей встретил двух диких рысей на дороге, когда ехал на рыбалку.

По информации CBC, очевидец рассказал, что в этом районе много рысей. Однако эти кошки боятся людей и почти мгновенно исчезают.

На видео животные кричат друг на друга человеческим голосом.

Мужчина остановился примерно в девяти метрах от рысей и наблюдал за поведением животных около десяти минут.

Эд Трист, очевидец:
Им даже было все равно, что мы были там.

Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами-1

Источник фото: скриншот из видео

После семья решила поехать дальше. Она проехали прямо мимо кошек, которые так и остались сосредоточенными друг на друге.

Очевидец и его супруга сняли видео столкновения кошек, а затем разместили ролики в Facebook. На обеих страницах видео посмотрели более восьми миллионов раз.

По словам главы ветеринарной службы местного зоопарка Криса Энайта, мужчине невероятно повезло. Ветеринар отметил, что в этой местности рысь распространена, но, как правило, взаимодействие животных между собой не засвидетельствовано.

Крис Энайт:
Мы видим, как кошки взаимодействуют в зоопарке, но всегда здорово видеть это поведение исключительно в дикой природе. Это видео, безусловно, уникальная возможность для нас.

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# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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