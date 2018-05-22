Более 8 миллионов просмотров в соцсетях. Две рыси ссорятся «человеческими» голосами
Новости Канады. Канадец Эд Трист стал свидетелем редкого случая. Недалеко от Онтарио мужчина с семьей встретил двух диких рысей на дороге, когда ехал на рыбалку.
По информации CBC, очевидец рассказал, что в этом районе много рысей. Однако эти кошки боятся людей и почти мгновенно исчезают.
На видео животные кричат друг на друга человеческим голосом.
Мужчина остановился примерно в девяти метрах от рысей и наблюдал за поведением животных около десяти минут.
Эд Трист, очевидец:
Им даже было все равно, что мы были там.
Источник фото: скриншот из видео
После семья решила поехать дальше. Она проехали прямо мимо кошек, которые так и остались сосредоточенными друг на друге.
Очевидец и его супруга сняли видео столкновения кошек, а затем разместили ролики в Facebook. На обеих страницах видео посмотрели более восьми миллионов раз.
По словам главы ветеринарной службы местного зоопарка Криса Энайта, мужчине невероятно повезло. Ветеринар отметил, что в этой местности рысь распространена, но, как правило, взаимодействие животных между собой не засвидетельствовано.
Крис Энайт:
Мы видим, как кошки взаимодействуют в зоопарке, но всегда здорово видеть это поведение исключительно в дикой природе. Это видео, безусловно, уникальная возможность для нас.
Читайте также:
В Канаде волк преследовал туристов несколько километров: видеофакт
Золотой и черный: кошка с редким двухцветным окрасом живет в Аргентине
В США медведь угнал внедорожник и попал в аварию