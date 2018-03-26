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По факту взрыва в Станьково возбуждено уголовное дело, названа возможная причина взрыва

26 марта 2018 09:44
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Новости Беларуси. По факту взрыва в деревне Станьково возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает УСК по Минской области, днём 23 марта в производственном помещении произошёл взрыв, из-за чего обрушилось здание. Во время инцидента в помещении работников не было.  

Разлетевшиеся фрагменты кирпичной стены попали в двух мужчин 33 и 46 лет. Пострадавших госпитализировали, их жизням ничто не угрожает.  

Место происшествия осмотрено.  

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений.  

Ведётся расследование. Назначен ряд экспертиз.  

Рассматривается версия взрыва химической смеси в помещении, где производились дезинфицирующие и моющие средства.  

Взрыв в Станьково произошёл около четырёх вечера в пятницу. «Увидел то ли дым, то ли испарение». Пострадавший – о произошедшем (здесь подробности).  

# происшествия # Обрушение дома

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