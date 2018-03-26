По факту взрыва в Станьково возбуждено уголовное дело, названа возможная причина взрыва

Новости Беларуси. По факту взрыва в деревне Станьково возбуждено уголовное дело.

Как сообщает УСК по Минской области, днём 23 марта в производственном помещении произошёл взрыв, из-за чего обрушилось здание. Во время инцидента в помещении работников не было.

Разлетевшиеся фрагменты кирпичной стены попали в двух мужчин 33 и 46 лет. Пострадавших госпитализировали, их жизням ничто не угрожает.

Место происшествия осмотрено.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений.

Ведётся расследование. Назначен ряд экспертиз.

Рассматривается версия взрыва химической смеси в помещении, где производились дезинфицирующие и моющие средства.

Взрыв в Станьково произошёл около четырёх вечера в пятницу. «Увидел то ли дым, то ли испарение». Пострадавший – о произошедшем (здесь подробности).