Подозрительное устройство найдено на Свислочи. Потенциально опасная находка оказалась кормушкой для рыбной ловли

Новости Беларуси. Подозрительное устройство обнаружили вечером 25 марта на Свислочи (прямо напротив здания нашего телеканала). Подробности сообщает наш корреспондент Яна Шипко.
Новости Беларуси. Подозрительное устройство обнаружили вечером 25 марта на Свислочи (прямо напротив здания нашего телеканала). Подробности сообщает наш корреспондент Яна Шипко.
На место в течение 10 минут прибыла саперно-пиротехническая служба. Потенциально опасная находка оказалась кормушкой для рыбной ловли китайского производства.
Игорь Томко, начальник взрывотехнического центра Внутренних войск Беларуси:
Согласно заявке Центрального РУВД личный состав саперно-пиротехнического расчета выбывал по адресу Коммунистическая, 6, где была обнаружена китайская кормушка для корма рыбы. Личным составом саперно-пиротехнического расчета была проверена. Она не является взрывоопасным предметом и передана сотрудникам милиции.