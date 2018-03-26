В Слуцком районе три человека умерли от отравления неизвестной жидкостью

Новости Беларуси. Три человека в Слуцком районе скончались из-за отравления неизвестной жидкостью.

Как сообщает официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек, всех пострадавших госпитализировали. Вечером 24 марта скончался 67-летний мужчина, утром 25 марта ушла из жизни 61-летняя женщина, утром 26 марта умерла 55-летняя пациентка.

Установлено, что указанные граждане работали на сортировке бытового мусора на городской свалке, которая располагается возле деревни Лесище. Во время работы мужчина нашёл пластиковую полуторалитровую бутылку с неизвестной жидкостью. Решив, что это алкоголь, женщины и мужчина осушили бутылку. После окончания рабочего дня они разошлись по домам.

Остатки неизвестной жидкости направлены на исследование. Продолжаются проверочные мероприятия.

Весной 2018 года в Минском районе произошёл похожий случай.