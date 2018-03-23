Очевидец ЧП в Станьково: «То ли взрыв, то ли что, но факт в том, что стена рассыпалась»

Новости Беларуси. 23 марта в деревне Станьково, это под Дзержинском, обрушилась часть здания бывшей военной части, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают СМИ был слышен и взрыв. На месте работали спасатели и кинологи. Есть пострадавшие. Они сейчас в больнице. Им оказана первая помощь.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Это здание, в котором в районе 4 часов, по предварительной версии произошел взрыв и обрушение. Сейчас на месте спасатели уже приступили к разбору завалов, а в воздухе витает специфический запах химии.

Сооружение бывшей военной части в центре деревни Станьково сдавалось в аренду частному предприятию, который занимался производством бытовой химии. Через разбитые окна видны цистерны, рабочие емкости, в общем, весь антураж производства. По рассказам очевидцев, цех работал по мере загрузки, а в штате было всего 2 рабочих. В этот день внутри здесь никого не было.

Андрей Денисик, пострадавший:

В соседней территории фирма. Здание. Увидел то ли дым, то ли испарение. Прошел еще пару метров, убедиться, что там не горит ничего. В этот момент произошел то ли взрыв, то ли что, но факт в том, что стена рассыпалась. Я не понял, что произошло, потому что в этот момент, когда стена обрушилась, я повернулся спиной.

Андрей – один из очевидцев-пострадавших. Он сотрудник фирмы, располагавшейся рядом с обрушившимся строением. Вместе со вторым пострадавшим-прохожим мужчина был экстренно госпитализирован в больницу Дзержинска. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Игорь Шамаль, заместитель главного врача Дзержинской центральной районной больницы:

Стабильное состояние пациентов. Поступило двое мужчин. На данный момент они находятся в хирургическом отделении, проходят обследование, динамическое наблюдение.

На место ЧП прибыло 13 расчетов спасателей, кран, химическая лаборатория. Работали и кинологи Республиканского отряда спецназанчения МЧС. К счастью, собаки, чей профиль вытаскивать людей из-под завалов, остались без дела.