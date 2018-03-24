В Речицком районе на пожаре погиб мужчина

Новости Беларуси. Утром 23 марта начался пожар в одном из жилых домов деревни Прокисель Речицкого района.
Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля здания, потолочное перекрытие обрушилось.
Новости Беларуси. Утром 23 марта начался пожар в одном из жилых домов деревни Прокисель Речицкого района.
Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля здания, потолочное перекрытие обрушилось.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Во время устранения пожара под обломками было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Гражданин проживал в этом доме с разрешения его владелицы.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Спасатели ликвидировали пожар. Огнём уничтожено 50 квадратных метров кровли и потолочного перекрытия, повреждено имущество в доме.
Фото: Гомельское ОУМЧС
Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.
Весной 2018 года в Ивацевичском районе начался пожар.
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