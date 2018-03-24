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В Речицком районе на пожаре погиб мужчина

24 марта 2018 14:32
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Новости Беларуси. Утром 23 марта начался пожар в одном из жилых домов деревни Прокисель Речицкого района.   

Как сообщает МЧС Беларуси, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горела кровля здания, потолочное перекрытие обрушилось.  

В Речицком районе на пожаре погиб мужчина-1

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Во время устранения пожара под обломками было обнаружено тело 55-летнего мужчины. Гражданин проживал в этом доме с разрешения его владелицы.  

В Речицком районе на пожаре погиб мужчина-4

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Спасатели ликвидировали пожар. Огнём уничтожено 50 квадратных метров кровли и потолочного перекрытия, повреждено имущество в доме.  

В Речицком районе на пожаре погиб мужчина-7

Фото: Гомельское ОУМЧС  

Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнём.  

Весной 2018 года в Ивацевичском районе начался пожар.  

В огне погибли супруги – подробности здесь.  

# происшествия # Пожар

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