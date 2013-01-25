Новости Беларуси. По факту обнаружения трупов младенцев в морозильной камере холодильника в минской квартире возбуждено уголовное дело. Еще неизвестно были ли эти дети рождены мертвыми, поэтому после получения результатов экспертизы статья может быть переквалифицирована. Пока же речь идет об убийстве трех заведомо малолетних.

В квартире своей сожительницы мужчина нашел тела троих детей, когда пришел туда навести порядок, после смерти хозяйки. Женщина умерла от рака. Кто родители детей, следствию поможет установить экспертиза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

25 января управлением Следственного комитета по Минску по факту обнаружения трех трупов младенцев в одной из минских квартир возбуждено уголовное дело. Эти дети были доношенными, то есть мы действительно может говорить, что это младенцы, что это дети. Они были рождены живыми или мертвыми – это установят дополнительные экспертизы, которые достаточно долговременные и очень сложные.