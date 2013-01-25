В Афганистане террорист-смертник протаранил на автомобиле жилой дом. Погибли как минимум 5 человек

Новости Афганистана. Трагический случай на востоке Афганистана. Террорист-смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, в жилой дом. В результате погибли как минимум 5 человек. Более 10 получили ранения. Все они — мирные граждане.

Истинной целью атаки был военный конвой НАТО. Никто из солдат не пострадал. Ответственность за эту акцию взяло на себя движение Талибан. В начале недели группа смертников атаковала штаб-квартиру транспортной полиции в афганской столице. Бой длился более восьми часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.