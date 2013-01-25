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В Жлобине взорвался Opel, припаркованный у края проезжей части

25 января 2013 14:35
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Новости Беларуси. Автомобиль Opel 2000 года выпуска, припаркованный у края проезжей части взорвался в Жлобине. К счастью, в момент возгорания ни в машине, ни рядом с ней никого не было.

На место происшествия прибыли пожарные. Они потушили автомобиль за три минуты. По предварительной информации, машина взорвалась из-за короткого замыкания в электропроводке.

Напомним, два дня назад в Полоцке взорвался торговый ларёк. Взрыв произошел, когда мужчина,  62-летний хозяин торговой точки, менял газовый баллон. После его замены решил проверить утечку газа с помощью зажигалки. В ларьке уничтожено имущество, внутренняя отделка, остекление, повреждены стены, кровля. Мужчину с ожогами 1-2 степени (10% тела) доставили в Полоцкую городскую больницу.

# происшествия # Пожар

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