В Жлобине от взрыва петарды пострадал 2-летний мальчик

Новости Беларуси. От взрыва петарды в Жлобине пострадал ребенок.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось в новогоднюю ночь.
Мужчина вместе с двухлетним ребенком решил запустить петарду возле подъезда. Отец поджег ее и бросил в сугроб. В какой-то момент мальчик подбежал и схватил петарду.
Ребенок получил рваную рану третьего пальца левой кисти, ожог I степени (2%) от взрыва пиротехники.
Пострадавшего доставили в медучреждение.
Проводится проверка.
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