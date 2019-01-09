В Жлобине от взрыва петарды пострадал 2-летний мальчик

Новости Беларуси. От взрыва петарды в Жлобине пострадал ребенок.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось в новогоднюю ночь.

Мужчина вместе с двухлетним ребенком решил запустить петарду возле подъезда. Отец поджег ее и бросил в сугроб. В какой-то момент мальчик подбежал и схватил петарду.

Ребенок получил рваную рану третьего пальца левой кисти, ожог I степени (2%) от взрыва пиротехники.

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Проводится проверка.