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В Жлобине от взрыва петарды пострадал 2-летний мальчик

09 января 2019 07:14
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Новости Беларуси. От взрыва петарды в Жлобине пострадал ребенок.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось в новогоднюю ночь.

Мужчина вместе с двухлетним ребенком решил запустить петарду возле подъезда. Отец поджег ее и бросил в сугроб. В какой-то момент мальчик подбежал и схватил петарду.

Ребенок получил рваную рану третьего пальца левой кисти, ожог I степени (2%) от взрыва пиротехники.

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Проводится проверка.

МЧС призывает к бдительности при покупке пиротехники (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия # Виталий Пристромов

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