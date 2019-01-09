Двое россиян подозреваются в избиении жителя Гомеля. Мужчина скончался

Новости Беларуси. Двое россиян подозреваются в избиении гомельчанина.

По информации МВД, мужчина со следами побоев был обнаружен в своем доме в областном центре днем седьмого января. При доставлении в больницу пострадавший скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от сочетанной травмы тела.

По предварительной информации, мужчину в результате ссоры избили двое россиян утром того же дня после совместного распития алкогольных напитков.

Мужчин задержали.