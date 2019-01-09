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Двое россиян подозреваются в избиении жителя Гомеля. Мужчина скончался

09 января 2019 07:54
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Новости Беларуси. Двое россиян подозреваются в избиении гомельчанина.

По информации МВД, мужчина со следами побоев был обнаружен в своем доме в областном центре днем седьмого января. При доставлении в больницу пострадавший скончался.

По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от сочетанной травмы тела.

По предварительной информации, мужчину в результате ссоры избили двое россиян утром того же дня после совместного распития алкогольных напитков.

Мужчин задержали.

В конце декабря драка на Зыбицкой закончилась смертью 46-летнего минчанина (читать далее).

# Массовая драка # происшествия

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