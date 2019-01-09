Двое россиян подозреваются в избиении жителя Гомеля. Мужчина скончался

Новости Беларуси. Двое россиян подозреваются в избиении гомельчанина.
По информации МВД, мужчина со следами побоев был обнаружен в своем доме в областном центре днем седьмого января. При доставлении в больницу пострадавший скончался.
По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила от сочетанной травмы тела.
По предварительной информации, мужчину в результате ссоры избили двое россиян утром того же дня после совместного распития алкогольных напитков.
Мужчин задержали.
В конце декабря драка на Зыбицкой закончилась смертью 46-летнего минчанина (читать далее).