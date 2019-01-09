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«У меня были списаны деньги с карточки». Рассказываем, как не попасться на уловки интернет-мошенников

09 января 2019 06:43
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители отмечают рост преступлений в сфере высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Брестской области за 2018 год зафиксировано в два раза больше махинаций, связанных с банковскими картами.

«У меня были списаны деньги с карточки». Рассказываем, как не попасться на уловки интернет-мошенников-1

Самый распространенный сценарий, когда мошенники взламывают страницы в социальных сетях и с чужого аккаунта просят переслать деньги или реквизиты банковских карточек. Многие из «виртуальных друзей» на такие просьбы отвечают согласием. Жертвы интернет-мошенников даже не подозревают, кто на самом деле находиться по другую сторону экрана и идут на поводу.

Пострадавшая, житель Бреста:
Не так давно муж в социальной сети попросил сбросить фото моей карточки банковской и сказал, что ему срочно необходимо оплатить подарок, заказанный в интернете. Но его карточка почему-то не проводит оплату. Я без задней мысли сбросила ему. Потом оказалось, что у меня были списаны деньги с карточки. Позвонила мужу – он сказал, что ничего не писал. Я обратилась в милицию. Оказалось, что его страничка была взломана.

«У меня были списаны деньги с карточки». Рассказываем, как не попасться на уловки интернет-мошенников-4

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Есть люди бдительные, которые находят банковскую карточку на улице или забытую в банкомате и фотографируют ее с двух сторон. В социальных сетях выкладывают. И этим пользуются злоумышленники, перечисляя денежные средства. Поэтому ни в коем случае не передавать банковские карточки ни под каким предлогом, это ваши личные реквизиты.

Чаще всего орудуют киберпреступники в крупных городах. Сейчас возбуждено более 300 уголовных дел.

# Интернет-мошенничество # происшествия # Сергей Дученко # Фотофакт

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