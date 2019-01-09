«У меня были списаны деньги с карточки». Рассказываем, как не попасться на уловки интернет-мошенников

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители отмечают рост преступлений в сфере высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Брестской области за 2018 год зафиксировано в два раза больше махинаций, связанных с банковскими картами.

Самый распространенный сценарий, когда мошенники взламывают страницы в социальных сетях и с чужого аккаунта просят переслать деньги или реквизиты банковских карточек. Многие из «виртуальных друзей» на такие просьбы отвечают согласием. Жертвы интернет-мошенников даже не подозревают, кто на самом деле находиться по другую сторону экрана и идут на поводу.

Пострадавшая, житель Бреста:

Не так давно муж в социальной сети попросил сбросить фото моей карточки банковской и сказал, что ему срочно необходимо оплатить подарок, заказанный в интернете. Но его карточка почему-то не проводит оплату. Я без задней мысли сбросила ему. Потом оказалось, что у меня были списаны деньги с карточки. Позвонила мужу – он сказал, что ничего не писал. Я обратилась в милицию. Оказалось, что его страничка была взломана.