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По Брестской области прокатилась волна вандализма над памятниками войны - подозревают организации

04 декабря 2012 04:58
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Новости Брестской области. Громкий случай вандализма вновь всколыхнул Брестскую область. С памятника жертвам фашизма похищены несколько десятков гранитных плит. И это - не первый случай в регионе. На днях в урочище Гай под  Барановичами уже во второй раз надругались над памятником чешским евреям, а в  Бресте семь раз вандалы оскверняли памятник узникам  гетто. Печальный список весной дополнило похищение плиты со знаменитого монумента «Звезда» в Брестской крепости.

Леонид Тарасевич, председатель Домачевского поселкового исполкома:
Я ехал на Брест этой дорогой. И глянул в сторону памятника. Что-то мне показалось необычным. Я остановился. Когда подошёл вот сюда, увидел, что плиты уворованы с данного сооружения.

Леонид Тарасевич вспоминает: как, заметив пропажу, испытал шок. В тот же день обратился с заявлением в милицию. Возмущает не только факт похищения 20 гранитных плит, но и отношение к истории. Ведь памятник-реквием возводили общими усилиями, в честь погибших  во время Великой Отечественной детей-сирот.  

Леонид Тарасевич, председатель Домачевского поселкового исполкома:
В 1987 году был построен, как память о детях расстрелянного Домаческого детского дома. Их расстреляли недалёко отсюда, в лесу, под границей. А здесь просто стоял обелиск. Эти вандалы, раз они топчут память расстрелянных детей, способны на многое. 

Памятник «Протест» однажды подвергался нападению вандалов. Было это в 2009 году. Тогда гранитные плиты похитили по всему периметру, а на восстановление памятника ушло около 40 миллионов рублей. Но, к сожалению, виновники так и не были найдены.

Как утверждают специалисты по обработке камня, гранит — один из самых прочных материалов в мире. Поэтому — дорогостоящий. 

Александр Лахей, прораб предприятия по обработке гранита:
Он используется для наружных отделочных работ в качестве облицовочного материала. Для крылец, арок, колонн, цоколя зданий, также надгробные плиты, памятники. 1 квадратный метр и мрамора примерно одинаково стоит при толщине 3 см от 120 до 180 долларов США.

Возбуждено уголовное дело. За повреждение историко-культурных ценностей  предусмотрено наказание до трёх лет тюрьмы.

Татьяна Войтюк, следователь следственной группы Брестского районного отдела следственного комитета:
В настоящий момент ведётся предварительное расследование, основной версией которого является отработка организаций и предприятий, занимающихся изготовлением памятников на территории Бреста и Брестского района.

Не исключено, что каменные плиты могли уйти в Украину или Польшу.  Пока материальный ущерб подсчитывается, а вот моральный — вряд ли можно выразить в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Вандализм и живодерство # Криминал

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