По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Минской и Брестской областях. Территории регионов больше всего пострадали от мощного грозового фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия сопровождалась сильным ветром, результатом чего стало отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах. Все перебои устранялись в кратчайшие сроки оперативными бригадами энергетиков, которые работают круглосуточно.

Сильный ливень обрушился на Брест. Фото и видео «поплывшего» города люди выкладывают в социальные сети. Дождь был хоть и непродолжительным, но настолько мощным, что затопил несколько центральных улиц города. На одной из них на некоторое время остановили движение троллейбусов.