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По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град

20 августа 2019 07:57
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Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Минской и Брестской областях. Территории регионов больше всего пострадали от мощного грозового фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия сопровождалась сильным ветром, результатом чего стало отключение электроэнергии в отдельных населенных пунктах. Все перебои устранялись в кратчайшие сроки оперативными бригадами энергетиков, которые работают круглосуточно.

Сильный ливень обрушился на Брест. Фото и видео «поплывшего» города люди выкладывают в социальные сети. Дождь был хоть и непродолжительным, но настолько мощным, что затопил несколько центральных улиц города. На одной из них на некоторое время остановили движение троллейбусов.

По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град -1

По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град -3

По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град -5

По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град -7

По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град -9

А в городском поселке Зельва в Гродненской области выпал град с перепелиное яйцо. Отдельные градины достигали в диаметре 3,5 сантиметра.

По Беларуси прошёлся мощный грозовой фронт: в Бресте затопило улицы, а в Зельве выпал град -12

Добавим, сегодня, 20 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В отдельных районах синоптики предупреждают о шквалистом усилении ветра до 20 м/с. 

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

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