Дожди, грозы и порывистый ветер – в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 22 июля, в Беларуси. Белгидромет сообщает о штормовом предупреждении. Днем на большей части территории страны ожидаются грозы, дожди и порывистый ветер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты призывают граждан быть осторожными, не прятаться от грозы под деревьями и у хлипких сооружений. Автолюбителям стоит выбирать для парковки открытые места, чтобы избежать повреждений от падающих конструкций или веток.

Дождливая погода сохранится и завтра, в отдельных районах прогремят грозы. 24 июля в страну придет потепление: воздух прогреется до +29 градусов. Прогнозируются кратковременные осадки.