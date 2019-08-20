5-летние двойняшки отравились лекарствами дедушки в Столинском районе

Новости Беларуси. В Столинском районе дети отравились лекарствами.

По информации УВД Брестского облисполкома, пятилетние двойняшки отправились к 23-летнему брату, который в это время убирал дом покойного дедушки. Мальчик и девочка решили играть во дворе, чтобы не мешать старшему брату. В одном из пакетов с мусором дети нашли таблетки дедушки и съели их.