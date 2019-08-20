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5-летние двойняшки отравились лекарствами дедушки в Столинском районе

20 августа 2019 07:54
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Новости Беларуси. В Столинском районе дети отравились лекарствами.

По информации УВД Брестского облисполкома, пятилетние двойняшки отправились к 23-летнему брату, который в это время убирал дом покойного дедушки. Мальчик и девочка решили играть во дворе, чтобы не мешать старшему брату. В одном из пакетов с мусором дети нашли таблетки дедушки и съели их.

5-летние двойняшки отравились лекарствами дедушки в Столинском районе-1

Фото: УВД Брестского облисполкома

Немного позже двойняшки почувствовали себя плохо и отправились к маме, которая заметила состояние детей. Малыши рассказали, что они употребили препараты. После этого мама вызвала скорую помощь.

5-летние двойняшки отравились лекарствами дедушки в Столинском районе-4

Фото: УВД Брестского облисполкома

Дети госпитализированы в реанимацию Столинской центральной районной больницы, их жизни ничего не угрожает. Проводится проверка.

В начале лета в Рогачевском районе получил отравление 6-летний мальчик. Он выпил бензин (читать далее).

# Несчастный случай # происшествия

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