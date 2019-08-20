В Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть

Новости Беларуси. 19 августа примерно в 12:10 на минском заводе железобетонных изделий была обнаружена ртуть.

По сведениям МЧС Беларуси, на номер «101» позвонил главный механик завода. Он сообщил, что нашёл разлитую ртуть. К указанному месту незамедлительно выехал автомобиль химической и радиационной защиты МЧС.

Установлено, что во время освобождения помещения склада от ненужных вещей были обнаружены шесть ртутных выпрямителей. Ранее они использовались в сварочных аппаратах с ртутными колбами, ёмкость которых составляет по 20 граммов. Две колбы оказались разбиты, а их содержимое пролилось на бетонную рампу.