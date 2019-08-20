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В Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть

20 августа 2019 06:28
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Новости Беларуси. 19 августа примерно в 12:10 на минском заводе железобетонных изделий была обнаружена ртуть.

По сведениям МЧС Беларуси, на номер «101» позвонил главный механик завода. Он сообщил, что нашёл разлитую ртуть. К указанному месту незамедлительно выехал автомобиль химической и радиационной защиты МЧС.

Установлено, что во время освобождения помещения склада от ненужных вещей были обнаружены шесть ртутных выпрямителей. Ранее они использовались в сварочных аппаратах с ртутными колбами, ёмкость которых составляет по 20 граммов. Две колбы оказались разбиты, а их содержимое пролилось на бетонную рампу.

В Минске на заводе железобетонных изделий пролилась ртуть-1

Фото: МЧС Беларуси

К двум часам дня работники МЧС собрали ртуть в полимерную ёмкость, в дальнейшем ядовитое вещество будет утилизировано.

В инциденте никто не пострадал, превышения нормы содержания паров ртути в воздухе не зафиксировано.

Несколько месяцев назад в Минске были обнаружены ёмкости с радиоактивными веществами.

Радиационный фон в метре от находки превышал норму в четыре раза – подробнее здесь.

# Ртуть # происшествия

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