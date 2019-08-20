Девушка выпала из маршрутки в Витебске. СК ищет очевидцев

Новости Беларуси. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП в Витебске, в результате которого пассажирка получила телесные повреждения.

Как сообщает УСК по Витебской области, 28 июня в районе четырех часов дня 60-летний водитель маршрутки ехал по ул. Ленина в Витебске. На одной из остановок мужчина не убедился, что дверь транспортного средства закрыта и начал движение. 22-летняя пассажирка, которая не успела занять посадочное место, выпала из салона маршрутки на дорогу и травмировалась.

В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Следственный комитет просит очевидцев сообщить информацию по телефону +375 33 399-80-44.