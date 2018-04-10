«Плесень проникает во все органы и ткани человека»: раскалённый пар, грибок, полгода без ремонта – ад в минской квартире

Новости Беларуси. Минчане, проживающие по адресу улица Строителей, 6, уверяют: в их 65-летнем доме впору снимать фильм ужасов. Почему – разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».
Новости Беларуси. Минчане, проживающие по адресу улица Строителей, 6, уверяют: в их 65-летнем доме впору снимать фильм ужасов. Почему – разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».
Минчане, жильцы дома ул. Строителей, 6:
- Стены плывут. Мы стены утепляли пенопластом, чтобы хоть как-то жить. Пол меняем каждый год за свой счет. А деревянные полы недешёвые!
- Основная проблема – это микроклимат в квартире. По всем стенам плесень, грибок, очень большая влажность. Приезжала Санэпидемстанция и давала свое заключение, в заключении написано, что ни влажность, ни температура воздуха не соответствует нормам.
Места общего пользования на Строителей, 6 одним своим удручающим видом погружают в депрессию: трубы текут, постоянные проблемы с электрикой.
Если некоторые жильцы как-то умудряются существовать в этом коммунальном аду, то для Татьяны Денесюк 11 ноября 2017 года ад превратился в пекло. Квартиру женщины внезапно заволокло горячим паром, столбик термометра подскочил до +35.
Татьяна Денесюк:
В день аварии поднялись все полы, потрескалась краска. Вышла из строя новая стиральная машина, ей только 3 года. Здесь все было залито конденсатом. Штукатурка вся потрескалась, все обвалилось. Сгнили все рамы и подоконники.
Почему, если чуть зазевался с квартплатой, сразу выставляют пеню?
Женщина уверена, что пора ввести серьёзную ответственность за неисполнение своих обязанностей и для коммунальщиков.
Татьяна была вынуждена съехать из непригодной для жизни квартиры.
Приютили дети, но за коммунальные услуги приходится платить по полной программе! Спустя 6 месяцев в квартире по выросшей на стене плесени стекают капли воды.
Татьяна Денесюк:
Сгнила столешница, оборвалась и упала. Плесень на разделочных досках. Посмотрите, какие кастрюли. Наверное, все нужно выбросить, но я оставила, чтобы показать, насколько я пострадала. Моя осенняя куртка: после зимней я должна была переодеться в нее. Она висела во встроенном шкафу в коридоре. Могу ли я ее спасать уже? Вот кожаное пальто.
Вся одежда, которая была во встроенном шкафу в коридоре, пришла в негодность. Мы живем здесь не как люди.
В январе этого года в очередной раз «потяжелела» жировка. Поговаривали, что вместе с ростом цен на услуги ЖКХ повысится и качество работы коммунальщиков. Вместо этого работы добавилось лишь у микологов – научных сотрудников, которые уже устали собирать богатые урожаи плесени со стен в квартирах многострадальных минчан.
Сергей Коринен, старший научный сотрудник лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»:
Трудно бороться с плесенью, в первую очередь, потому что коммунальные службы не хотят прислушиваться к нашим гражданам.
Наши коммунальные службы либо отказываются выполнять ремонтные работы, либо затягивают каким-то образом, либо дают просто формальные отписки, что работа проведена, а на самом деле не сделана.
Проникновение плесневых грибов осуществляется во все органы и ткани организма человека. В том числе – и в головной мозг.
Но что делать Татьяне, которая получила букет бытовых проблем и буйный цвет плесени в придачу?
Анастасия Белокопыцкая, юрист:
Необходимо в письменном виде обратиться в обслуживающую организацию с требованием об устранении причин аварии, также об устранении причин возникновении плесени, о компенсации причиненного ущерба и компенсации морального вреда.
Если будет установлено, что причиной образования плесени, а также повреждения имущества является авария, произошедшая в доме, соответственно, обслуживающая организация должна будет возместить причиненные убытки.
Так какие же непреодолимые трудности помешали службам своевременно ликвидировать последствия аварии?
Сергей Муравьёв, директор ГП «ЖЭУ №2 Заводского района г. Минска»:
Когда провели раскопки, увидели, что трасса имеет большой процент износа. Было принято решение о ее замене.
Выполнить раньше не предоставлялось возможным.
Еще раз выйдут специалисты, еще раз составят повторные дефектные акты, уточнят повреждения, которые произошли в результате этой аварии. У жильцов будут произведены либо ремонтные работы, либо будет компенсирован ущерб. До четверга планируем уже полностью устранить аварию.
Программа «Добро пожаловаться» берет данную ситуацию под свой контроль.
Скорее всего, ущерб Татьяне возместят. Но из чьего кармана? Есть ли конкретные лица, отвечающие за аварию? Или все компенсируется из бюджета, а чуть позже, ссылаясь на нерентабельность, повысят оплату коммунальных услуг?