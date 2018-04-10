«Плесень проникает во все органы и ткани человека»: раскалённый пар, грибок, полгода без ремонта – ад в минской квартире

Новости Беларуси. Минчане, проживающие по адресу улица Строителей, 6, уверяют: в их 65-летнем доме впору снимать фильм ужасов. Почему – разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».

Минчане, жильцы дома ул. Строителей, 6:

- Стены плывут. Мы стены утепляли пенопластом, чтобы хоть как-то жить. Пол меняем каждый год за свой счет. А деревянные полы недешёвые!

- Основная проблема – это микроклимат в квартире. По всем стенам плесень, грибок, очень большая влажность. Приезжала Санэпидемстанция и давала свое заключение, в заключении написано, что ни влажность, ни температура воздуха не соответствует нормам.

Места общего пользования на Строителей, 6 одним своим удручающим видом погружают в депрессию: трубы текут, постоянные проблемы с электрикой.

Если некоторые жильцы как-то умудряются существовать в этом коммунальном аду, то для Татьяны Денесюк 11 ноября 2017 года ад превратился в пекло. Квартиру женщины внезапно заволокло горячим паром, столбик термометра подскочил до +35.



Татьяна Денесюк:

В день аварии поднялись все полы, потрескалась краска. Вышла из строя новая стиральная машина, ей только 3 года. Здесь все было залито конденсатом. Штукатурка вся потрескалась, все обвалилось. Сгнили все рамы и подоконники.

Почему, если чуть зазевался с квартплатой, сразу выставляют пеню?

Женщина уверена, что пора ввести серьёзную ответственность за неисполнение своих обязанностей и для коммунальщиков.

Татьяна была вынуждена съехать из непригодной для жизни квартиры.

Приютили дети, но за коммунальные услуги приходится платить по полной программе! Спустя 6 месяцев в квартире по выросшей на стене плесени стекают капли воды.

Татьяна Денесюк:

Сгнила столешница, оборвалась и упала. Плесень на разделочных досках. Посмотрите, какие кастрюли. Наверное, все нужно выбросить, но я оставила, чтобы показать, насколько я пострадала. Моя осенняя куртка: после зимней я должна была переодеться в нее. Она висела во встроенном шкафу в коридоре. Могу ли я ее спасать уже? Вот кожаное пальто. Вся одежда, которая была во встроенном шкафу в коридоре, пришла в негодность. Мы живем здесь не как люди. В январе этого года в очередной раз «потяжелела» жировка. Поговаривали, что вместе с ростом цен на услуги ЖКХ повысится и качество работы коммунальщиков. Вместо этого работы добавилось лишь у микологов – научных сотрудников, которые уже устали собирать богатые урожаи плесени со стен в квартирах многострадальных минчан.

Сергей Коринен, старший научный сотрудник лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»: Трудно бороться с плесенью, в первую очередь, потому что коммунальные службы не хотят прислушиваться к нашим гражданам.

Наши коммунальные службы либо отказываются выполнять ремонтные работы, либо затягивают каким-то образом, либо дают просто формальные отписки, что работа проведена, а на самом деле не сделана.

Проникновение плесневых грибов осуществляется во все органы и ткани организма человека. В том числе – и в головной мозг.

Но что делать Татьяне, которая получила букет бытовых проблем и буйный цвет плесени в придачу?

Анастасия Белокопыцкая, юрист:

Необходимо в письменном виде обратиться в обслуживающую организацию с требованием об устранении причин аварии, также об устранении причин возникновении плесени, о компенсации причиненного ущерба и компенсации морального вреда.

Если будет установлено, что причиной образования плесени, а также повреждения имущества является авария, произошедшая в доме, соответственно, обслуживающая организация должна будет возместить причиненные убытки. Так какие же непреодолимые трудности помешали службам своевременно ликвидировать последствия аварии? Сергей Муравьёв, директор ГП «ЖЭУ №2 Заводского района г. Минска»:

Когда провели раскопки, увидели, что трасса имеет большой процент износа. Было принято решение о ее замене. Выполнить раньше не предоставлялось возможным.

Еще раз выйдут специалисты, еще раз составят повторные дефектные акты, уточнят повреждения, которые произошли в результате этой аварии. У жильцов будут произведены либо ремонтные работы, либо будет компенсирован ущерб. До четверга планируем уже полностью устранить аварию.