«А потом обвалился кусок потолка метр на метр. В 3 часа ночи грохнуло»: как живут на Свердлова с протекающей 70-летней крышей

Новости Беларуси. Здание недалеко от Привокзальной площади Минска по праву признано историко-культурной ценностью. Рассказываем, почему в дом №22 по улице Свердлова 1952 года постройки решили заглянуть корреспонденты программы «Добро пожаловаться».

Туристы не отказывают себе в удовольствии прогуляться вдоль «сталинки» и поглазеть на советский ампир. Но немногие знают, что на первый взгляд ухоженное и аккуратное здание с фасада – настоящий дом ужасов для тех, кто заглянул вовнутрь.





Пока на улице стремительно сходит последний снег, не менее стремительно в этих квартирах идут первые ливни. Данное событие уже много лет минчане, проживающие на верхних этажах, вынуждены отмечать парадом вёдер и кастрюль.





Татьяна Кузьмицкая, минчанка:

Каждая весна начиналась с того, что мы с тазиками, с ванночками по всей квартире. Начинается весна – начинается течь кровли. И это бесконечный процесс. Было такое залитие, что мы до 3 этажа залили квартиры.

В квартире ещё одной жертвы круглогодичной непогоды в доме с потолка обвалилась лепнина.

Хозяевам пришлось убрать и дорогой паркет.



Галина Храма, минчанка:

Подтекало, подтекало, а потом обвалился кусок потолка метр на метр. В 3 часа ночи всё это грохнуло на пол.

Многочисленные обращения в ЖЭС, исполком, прокуратуру на регулярности осадков в квартирах не отразились. Впрочем, попытка решить проблему всё же была.

Летом 2017 года силами подрядной организации провели текущий ремонт кровли. Однако, вода, сырость и плесень остались в доме. Как результат – в семье Кузьмицких домочадцам одному за другим cтавят диагноз «астма». Устав ждать, минчане взялись устранять проблему своими силами.

Татьяна Кузьмицкая:

Была плесень по всей квартире. Мы просто задыхались. Проживать в ней было невозможно. Обратились в государственные органы с просьбой предоставить временное жилье.

Нам отказали. Сказали: «Люди сыр с плесенью едят. И еще за это деньги большие платят». У дочери астма – она задыхалась. Никогда раньше ничего такого не было, но и у меня начались проблемы, и голос пропадал. Мы были вынуждены брать съемное жилье. Пришлось брать кредиты в нескольких банках, для того, чтобы убрать хотя бы эту плесень, она же сама не пропадет. И вот, 8 марта опять ряд ведер по квартире, кастрюль, кастрюлечек. Сергей Коринен, старший научный сотрудник лаборатории микологии ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»:

Плесень очень негативно влияет на здоровье человека, в особенности на детей. Проявляется это в аллергических заболеваниях – это синуситы, риниты, фарингиты, ларингиты, бронхиты, пневмония, бронхиальная астма. Прежде всего, нужно устранить причину появления плесени. Нужно счистить всю плесень, желательно – штукатурку, побелку, обои, сделать 3-4-кратную обработку фунгицидными средствами.



Ремонты, антигрибковые препараты, противоплесневая обработка. Но всё это до первого дождя. Кому сегодня минчане обязаны испорченным здоровьем, подорванным бюджетом и тем, что их крепость превратилась в одно сплошное мокрое место?

Елена Поворотная, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда КУП «Жилищное коммунальное хозяйство Октябрьского района г. Минска»:

Сама конструкция кровли именно этого здания имеет конструктивные просчеты, которые были допущены во время разработки проекта в 1947 году. Текущий ремонт не позволяет устранить то, о чем я говорила выше. Это возможно сделать только при капитальном ремонте. Разработана проектно-сметная документация, которая, я знаю, сегодня находится на согласовании Министерства культуры. Что касается сроков начала строительства, то это, по-моему, 2019 год.