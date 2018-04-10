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Эстрадированной белоруске, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации, грозит 8 лет

10 апреля 2018 10:34
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Новости Беларуси. С Кипра экстрадировали белоруску, которую разыскивал Интерпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эстрадированной белоруске, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации, грозит 8 лет-1

Женщину обвиняют в том, что она обманом завербовала 19 девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом. Фигурантка дела размещала объявления в газетах о наборе танцовщиц на высокооплачиваемую работу за границей. У девушек собирала копии документов и фото для оценки внешности. А затем доставляла их в аэропорты, получая  за каждую из них  вознаграждение.

Эстрадированной белоруске, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации, грозит 8 лет-4

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси:
Женщина выдавала себя за успешного представителя шоу-бизнеса. Создавала всяческую легальность своей деятельности в плане трудоустройства. В оборот брались, как правило, девушки из малообеспеченных семей, неграмотных в правовом отношении. По имеющимся данным применялось и психологическое воздействие, и физическое давление, они ограничивались во сне, в передвижениях. Эти и другие обстоятельства будут выясняться в ходе расследования уголовного дела.

Эстрадированной белоруске, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации, грозит 8 лет-7

Эстрадированной белоруске, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации, грозит 8 лет-9

Задержали обвиняемую ещё летом 2015. Всё это время она находилась под  арестом. И только сейчас власти Кипра приняли  решение об  экстрадиции. По белорусскому законодательству ей грозит до 8 лет лишения свободы.

# происшествия # Мошенничество # Георгий Евчар # Фотофакт

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