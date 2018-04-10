Эстрадированной белоруске, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации, грозит 8 лет

Новости Беларуси. С Кипра экстрадировали белоруску, которую разыскивал Интерпол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщину обвиняют в том, что она обманом завербовала 19 девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом. Фигурантка дела размещала объявления в газетах о наборе танцовщиц на высокооплачиваемую работу за границей. У девушек собирала копии документов и фото для оценки внешности. А затем доставляла их в аэропорты, получая за каждую из них вознаграждение.

Георгий Евчар, официальный представитель МВД Беларуси:

Женщина выдавала себя за успешного представителя шоу-бизнеса. Создавала всяческую легальность своей деятельности в плане трудоустройства. В оборот брались, как правило, девушки из малообеспеченных семей, неграмотных в правовом отношении. По имеющимся данным применялось и психологическое воздействие, и физическое давление, они ограничивались во сне, в передвижениях. Эти и другие обстоятельства будут выясняться в ходе расследования уголовного дела.