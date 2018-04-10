«Выбрасывали с 4-го этажа диван»: как наказать соседей, мусорящих из окон?

Новости Беларуси. Что только не выбрасывают современники из окон своих квартир. Окурки, консервные банки, телевизоры, пианино и даже животных. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» заглянули во двор на Калиновского, 5, который больше похож на свалку мусора. Ольга Владимировна, минчанка:

Я замечала, что приезжают машины легковые и выбрасывают мусор свой дополнительно. Год назад выбрасывали с 3-го или с 4-го этажа диван, разобранный по частям.

Бывает, выбрасывают крупные предметы.

Степан Сладковский, строитель:

Дворники каждое утро убирают, но мусора меньше не становится. Изо дня в день здесь кучи мусора. Находиться здесь не очень-то приятно. У соседей есть подозрения, что виноваты жители 4 этажа, которые разбрасывают мусор из окон и ведут не совсем правильный образ жизни. Павел, минчанин: Меня просто убивает эта картинка из окна.

ЖЭС наклеила на всех подъездах предупреждения, но люди не реагируют на это.

Понятно безразличие нерях, выбрасывающих все подряд из своих окон. Но почему молчат соседи? Что предлагают правоохранители?

Наталья Оскирко, старший лейтенант милиции:

Если вы видите, как из окон жилых домов граждане выбрасывают мусор, вы можете сообщить об этом в ЖКХ или в милицию. Сотрудники милиции рассмотрят обращение и перенаправят его в ЖКХ.

Действия граждан в этом случае квалифицируются по статье 21.14 Кодекса РБ об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере: до 25 базовых величин на физическое лицо, до 50 базовых величин на индивидуального предпринимателя, и до 100 базовых величин на юридическое лицо.

Таким образом, окурок, выброшенный из форточки, может обойтись нарушителю более 600 рублей. Если он, конечно, не спалит чью-то квартиру. Сумма, казалось бы, немалая, но не пугает.