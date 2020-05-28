В Минске спасатели развернули куб жизни ради мужчины на крыше многоэтажки

Новости Беларуси. Днём 28 мая в Минске на улице Шугаева, 17 мужчина находился на крыше многоэтажки.
Как сообщает Минское ГУМЧС, спасатели развернули возле дома куб жизни. К месту инцидента также прибыли медики и сотрудники милиции.
Новости Беларуси. Днём 28 мая в Минске на улице Шугаева, 17 мужчина находился на крыше многоэтажки.
Как сообщает Минское ГУМЧС, спасатели развернули возле дома куб жизни. К месту инцидента также прибыли медики и сотрудники милиции.
Фото: twitter.com/112MINSK
Около часа правоохранители разговаривали с гражданином, после чего он спустился сам.
Фото: twitter.com/112MINSK
Ранее в Минске при помощи куба жизни была спасена женщина.
Она прыгнула из окна восьмого этажа – подробнее здесь.