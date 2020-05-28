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В Минске спасатели развернули куб жизни ради мужчины на крыше многоэтажки

28 мая 2020 11:43
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Новости Беларуси. Днём 28 мая в Минске на улице Шугаева, 17 мужчина находился на крыше многоэтажки.

Как сообщает Минское ГУМЧС, спасатели развернули возле дома куб жизни. К месту инцидента также прибыли медики и сотрудники милиции.

В Минске спасатели развернули куб жизни ради мужчины на крыше многоэтажки-1

Фото: twitter.com/112MINSK 

Около часа правоохранители разговаривали с гражданином, после чего он спустился сам.

В Минске спасатели развернули куб жизни ради мужчины на крыше многоэтажки-4

Фото: twitter.com/112MINSK 

Ранее в Минске при помощи куба жизни была спасена женщина.

Она прыгнула из окна восьмого этажа – подробнее здесь.

# Спасение # происшествия

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