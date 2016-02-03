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Пассажир A321 в Сомали запечатлел на видео полет с дырой в обшивке лайнера

03 февраля 2016 08:25
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Видео в Сеть выложил человек, утверждающий, что являлся пассажиром лайнера.

Вечером во вторник пассажирский лайнер Airbus A321 сомалийской компании Daallo Airlines вылетел из Могадишо в Джибути. На борту находились 74 человека.

Как стало известно, два громких хлопка раздались через 20 минут после вылета. В результате чего в корпусе самолета образовалась пробоина, и экипаж лайнера принял решение экстренно вернуться в аэропорт. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками. 

Самолет с разгерметизированным салоном и рваной дырой рядом с крылом удалось посадить в аэропорту Могадишо.

Пассажир A321 в Сомали запечатлел на видео полет с дырой в обшивке лайнера-1

На борту пассажирского самолета обнаружены следы взрывчатых веществ. Об сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Напомним, взрыв бомбы в октябре 2015-го стал причиной крушения российского авиалайнера «Когалымавиа» в небе над Синаем. Жертвами авиакатастрофы стали 224 человека.

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа

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