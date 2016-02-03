Пассажир A321 в Сомали запечатлел на видео полет с дырой в обшивке лайнера

Видео в Сеть выложил человек, утверждающий, что являлся пассажиром лайнера.



Вечером во вторник пассажирский лайнер Airbus A321 сомалийской компании Daallo Airlines вылетел из Могадишо в Джибути. На борту находились 74 человека.

Как стало известно, два громких хлопка раздались через 20 минут после вылета. В результате чего в корпусе самолета образовалась пробоина, и экипаж лайнера принял решение экстренно вернуться в аэропорт. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками.