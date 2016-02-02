В Брестской области спустя 11 лет нашли женщину, убившую своего новорожденного сына

Новости Беларуси. В Брестской области спустя 11 лет раскрыли убийство младенца. Мать-убийца все это время скрывалась в другом городе, где, как она решила, начала новую жизнь. Некогда женщина жила в Бресте, где оставила своего новорожденного сына фактически на мусорке. Но спустя даже такой длительный срок у правоохранителей есть и способы, и средства найти виновного и призвать к ответу. ДНК оказалось безапелляционным доказательством.

На этом месте стояли мусорные контейнеры. Центр города, вокруг жилые многоэтажные дома. Именно здесь в октябре 2004 года была сделана страшная находка.

Картина, которую Валерий Михайлович увидел 11 лет назад, до сих пор «стоит» перед глазами.

Валерий Статюк, очевидец:

Зацепил, смотрю: новорожденный. Из пятого подъезда вышли девчонка с пацаном, я сказал, что там новорожденный лежит. Они пошли в милицию.

Тогда эта история всколыхнула буквально весь город, но найти мать-убийцу так и не удалось. И только сейчас женщина рассказала следователям: ребенка родила ночью в общежитии, там же убила. Днем тело малыша вынесла в мусорный контейнер. Сама уехала из областного центра на Полесье, чтобы начать «новую» жизнь, но оказалась под следствием. След в другом деле и вывел на нее правоохранителей.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

В поле зрения милиции и следствия оказалась 36-летняя местная жительница, обвиняемая в причинении тяжких телесных повреждениях своему сожителю. При проверке ее на причастность к совершению нераскрытых преступлений на территории области была получена информация о ее возможном участии в событиях 2004 года.

Точку в криминальной истории поставили эксперты: ДНК женщины и убитого младенца полностью совпадают.

Сегодня правоохранители ищут еще одну мать без материнских чувств, у которой летом 2015 года не дрогнула рука выбросить собственное дитя в Барановичах.

Ольга Дроздовская, начальник отдела управления лабораторных исследований по Брестской области Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Еженедельно сотрудниками уголовного розыска доставляются образцы для сравнения в наш отдел, мы из них выделяем ДНК и сравниваем с той ДНК, которое получено при предыдущих исследованиях.

Биологический материал всех нераскрытых дел в Беларуси хранится под грифом «без срока давности». Это значит, что рано или поздно преступник все равно получит свое. Закон для таких горе-матерей предусматривает наказание до 25 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.