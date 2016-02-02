Задержаны Интернет-мошенники, промышлявшие под маской МВД: ущерб в 500 млн рублей и около полутысячи пострадавших

Новости Беларуси. Полмиллиарда рублей ущерба и около полутысячи пострадавших. Правоохранители задержали интернет-мошенников, промышлявших под маской МВД. Злоумышленники использовали вредоносный код, чтобы блокировать компьютеры любителей видео для взрослых. Аферисты предлагали таким пользователям заплатить штраф. Откупиться от якобы проблем с законом предлагалось за сумму от 400 тысяч до миллиона рублей.

На этом видео оперативники проводят задержание тех, кто под маской МВД на протяжении двух месяцев выписывал штрафы виртуальные за просмотр порнографии. За это время интернет-мошенникам удалось получить уже реальными почти 600 миллионов рублей.

Первый способ – это атака на компьютеры без системы антивирусной защиты. Путешествует себе человек по простором всемирной паутины, и вдруг перед них появляется сообщение. Указан в нем и некий реестр МВД, и сумма, и номер телефона. Даже чек просят сохранить. Для многих это сочетание выглядело весьма правдиво.

Второй вариант еще проще. Караулили мошенники почитателей пикантной «клубнички» на профильных сайтах. И здесь дело оставалось за малым. Один клик – и рассылка на твоем рабочем столе.

Самый сложный путь обвиняемые прокладывали через социальные сети. К примеру, в одной из групп на автомобильную тематику появлялся новый пользователь и выкладывал ссылку на видео с ДТП. Тот, кто ролик решался посмотреть, получал взамен хлопотное предупреждение.

Алексей Чишевич, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

Государственные органы усовершенствуют свою деятельность, выходят в Интернет. Поэтому достаточно правдоподобно преступники действовали, но вместе с тем, конечно, нашим гражданам следует быть более бдительными, не поддаваться на такого рода уловки.

Из 380 пострадавших никто и не задумался прежде, чем заплатить, заглянуть в Уголовный Кодекс. Там за просмотр непристойного видео ни административного, ни уголовного наказания нет. Да и систему виртуального в Министерстве внутренних дел пока не разрабатывали.

Кирилл Вяткин, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:

Ни Министерство внутренних дел, ни какой-либо из правоохранительных блоков, органов не взимает штрафы путем их перечисления на балансы кошельков электронных платежных систем либо на балансы абонентских номеров мобильных операторов.

Сейчас следователи собирают улики и пытаются найти новых пострадавших. Ведь работала лжесистема не по принципу отбора, а на максимальный результат. В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.