В Столбцовском районе молодая мама и ребенок отравились угарным газом из-за самовольной перепланировки дома

Новости Беларуси. В Столбцовском районе пострадали молодая мама и ее годовалый ребенок. Женщина с сыном почувствовали себя плохо накануне вечером. Их срочно доставили в реанимацию районной больницы. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Позже выяснилось, что причина ЧП в самопроизвольной перепланировке газового водонагревателя. Именно это одна из версий причин борисовской трагедии, которая накануне унесла жизни шести человек.

Звонок в скорую помощь поступил вот из этого дома. Звонила молодая мама с жалобами на плохое самочувствие ребенка. Мол, тошнота, слабость и головокружение. Медики приехали спустя 20 минут и госпитализировали и малыша, и маму.

Врачи выяснили: у пострадавших отравление угарным газом. Уже потом по тревоге подняли сотрудников районного отделения МЧС и службу газа.

Людмила Некрылова, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Столбцовская ЦРБ»:

Они поступили в состоянии средней тяжести. Были проведены соответствующие обследования и необходимый объем лечения. Они были осмотрены, госпитализированы в реанимационное отделение. На сегодняшний день состояние их удовлетворительное, они выписаны.

Сотрудники газовой службы выяснили: в квартире переоборудован водонагреватель. Трубы его отвода были направлены из дымохода в вентиляционный канал. На вопрос «зачем» не могут ответить даже специалисты. Точно так же и на вопрос «на каком основании». Ведь такая техническая перепланировка незаконна.

С самими же пострадавшими поговорить не удалось. Мама с сыном после выписки должны были быть дома, но дверь никто не открыл.

Иван Шпилевский, директор Столбцовского производственного управления «Столбцыгаз»:

Было установлено, что колонка находится в технически исправном состоянии, автоматика вся работает. Но дымоотводящий патрубок от колонки подключен не в дымовой канал, а в вентиляционный. Со слов хозяйки, перемонтаж они самовольно сделали буквально на днях, в субботу.

Вообще, то, что пострадавших в этой истории только двое – счастливая случайность. В сельисполкоме рассказали, что в квартире живет шесть человек. Сколько времени происходила утечка угарного газа, сказать сложно. Очевидно, недолго. Иначе бы исход у этого случая был куда драматичнее. Даже незначительной концентрации угарного газа в воздухе хватит, чтобы спустя пару часов человек начал себя чувствовать плохо. При максимальной концентрации смерть наступает после третьего вдоха.

Это не первый случай, когда угарный газ становится причиной трагедии. На прошлой неделе в Борисове погибли две семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.