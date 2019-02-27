Парень, напавший в Кобрине с ножом на мужчину и его беременную жену, приговорен к 24 годам колонии

Новости Беларуси. В Бресте вынесли приговор по делу о нападении на супружескую пару в Кобрине.

Как сообщает БЕЛТА, подсудимый – 20-летний уроженец Пинска, бывший учащийся одного из профессионально-технических колледжей.

Год назад – в феврале 2018 года – молодой человек напал с ножом на супругов на улице. Он нанес удары 31-летней беременной женщине и 39-летнему мужчине. Пострадавшая умерла в медучреждении спустя час после происшествия. Мужчину удалось спасти.

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Нападавший не был знаком с супругами. Ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый в соцсетях занимался пропагандой экстремистских действий и националистической идеологии, проповедовал национальную и религиозную розни, а также хранил видео порнографического характера.

Была установлена еще одна пострадавшая от его действий. В декабре 2017 года парень в дизель-поезде Брест – Лунинец совершил хулиганские действия в отношении девушки 1999 года рождения и ее брата.

В суде фигурант дела отказался от дачи показаний, частично признал вину в последнем слове.

Молодой человек признан виновным по статьям «Разжигание расовой, национальной и религиозной вражды и розни», «Изготовление и распространение порнографических материалов», «Хулиганство», «Убийство, совершенное с особой жестокостью», «Покушение на убийство».

По совокупности преступлений назначено наказание – лишение свободы на 24 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

В пользу потерпевшего с него будет взыскано 90 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован или опротестован.